Problemas Repasse para hospitais foi usado para

pagar folha de servidores, diz Trad Atitude teria sido tomada por gestão anterior, de Alcides Bernal (PP)

Repasses financeiros para hospitais que prestam serviços para a prefeitura, como o São Julião, Maternidade Cândido Mariano e Nosso Lar, estão atrasados porque a gestão de Alcides Bernal (PP) teria usado os valores para pagamento de folha salarial de servidores. A informação foi revelada nesta quarta-feira pelo prefeito Marcos Trad (PSD).

Ontem, o prefeito disse que os valores estavam atrasados em razão de questões burocráticas, mas hoje detalhou o problema.

“Os recursos para prestadores de serviço, como é o caso do São Julião, foram usados pela administração anterior para cobrir folha de pagamento. É recurso direto, vamos ter que ver outro mecanismo ou da fonte do tesouro. Veremos qual será o procedimento”, disse Trad.

Nesta manhã, diretores do São Julião se reuniram com secretário de saúde e com o prefeito para que a situação fosse discutida. Os diretores apresentaram para a prefeitura a situação financeira da unidade, que pela primeira vez vai atrasar os salários dos funcionários.

PROBLEMA

Enquanto a data para o pagamento não é definida, a direção do São Julião estuda medidas para reduzir custos, conforme explica o diretor da unidade, Amilton Fernandes Alvarenga. “Não recebemos nada no mês de janeiro. Não pagamos fornecedores e já estamos pensando em reduzir atendimentos”, adiantou.

Ele ressaltou que o problema não está relacionado exclusivamente a esta demora da prefeitura em transferir o dinheiro para a conta do hospital.

Isto porque, desde junho do ano passado, o hospital trabalha com déficit mensal de R$ 250 mil. Quando há atraso em qualquer repasse, a negociação com os credores se agrava.

Dentre as alternativas cogitadas pelo diretor do hospital, a diminuição de 300 consultas oftalmológicas por mês, fechamento de 20 leitos e redução de 20% do pessoal. “Ao longo do tempo, o São Julião vem realizando mais atendimentos que o contratado, mas a crise pegou todo mundo e estamos absolutamente sem dinheiro”, lamentou ele, ressaltando que o contrato com a Prefeitura continuará sendo cumprido.

situação semelhante é enfrentada pela direção da Santa Casa. O diretor-presidente da Associação Beneficente Campo Grande (ABCG), gestora do hospital, Esacheu Cipriano Nascimento informou que a preocupação maior é com pagamento da folha de funcionários para evitar paralisações.

De acordo com Esacheu, o repasse da União, Governo do Estado, e Prefeitura gira em torno de R$ 20 milhões, sendo R$ 13 milhões destinados ao pagamento de funcionários e impostos.

A reportagem também tentou contato com a maternidade Cândido Mariano, hospitais Nosso Lar, do Câncer e Universitário para ter mais detalhes sobre os repasses.

O diretor do Hospital de Câncer, Carlos Coimbra informou já ter recebido todo o recurso do Fundo Nacional de Saúde que estava pendente. Isto porque ele entrou na Justiça para garantir o recurso.