SAÚDE Rede pública tem número reduzido de pediatras em Campo Grande Ontem de manhã, apenas um profissional atendia no Hospital Regional

Número reduzido de pediatra continua sendo problema na saúde pública de Campo Grande. Ontem, pacientes passaram por apertos no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Rosa Pedrossian. Durante todo o período da manhã havia apenas um pediatra para atendimento e realização do teste da orelhinha. No período da tarde a situação já tinha se normalizado com dois plantonistas, conforme informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O estudante Pedro Afonso Torrezan, de 15 anos, esteve no hospital e relatou o atendimento demorado. “Os corredores estavam lotados de mães com bebês e só tinha um único médico”. Informações da assessoria da SES explicaram que a troca de plantão acontece a partir das 13h. A partir de então, o hospital já tinha dois plantonistas. Este é o número de profissionais suficientes para atender a demanda do Hospital, conforme a SES.

No município a situação é pouco diferente. Na semana passada, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Coronel Antonino, Torrezan também passou por apertos com a família em busca de atendimento pediátrico. “Ficamos esperando desde as 15h e até umas 19h não tinha pediatra, relatou.

Conforme a assessoria de imprensa da Sesau, o déficit de pediatras atinge a Capital principalmente por falta de médicos que queiram se formar na área. No início do ano foi realizado concurso público na área de pediatria, no entanto, os aprovados não puderam assumir as vagas por causa do período eleitoral.