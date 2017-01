INFRAESTRUTURA Rede de água será ampliada nos

bairros Nova Lima e Novos Estados Ampliação deve atender 101 mil pessoas

Rede de abastecimento de água será ampliada, no prazo de 60 dias, para atender a região norte de Campo Grande. O investimento de R$ 1,6 milhão contempla construção de estação elevatória e três quilômetros de tubulação.

“Essa obra vem para continuar garantindo que não exista descontinuidade no abastecimento de água, com transposição da Bacia do Guariroba em complemento a quatro poços”, explicou o presidente da concessionária Águas Guariroba, Guillermo Deluca.

Para o prefeito Marcos Trad (PSD), moradores da região norte precisavam de uma alternativa que evitasse a falta de água, em caso de problemas na rede atual. A única exigência, conforme Trad, foi de que o asfalto da cidade não fosse danificado.

Atualmente o sistema de abastecimento de água em Campo Grande atua com excedente de 30%, em relação à média de consumo. São 144 poços, com dez deles captando água do Aquífero Guarani, além de captações superficiais dos córregos Guariroba e Lageado.