SUPEROU EXPECTATIVA Receita com IPTU em Campo Grande supera expectativa e soma R$ 180,5 milhões Valor supera meta que era de arrecadar R$ 150 milhões

No fechamento de janeiro, a arrecadação com o pagamento antecipado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) já alcançou R$ 180,5 milhões, ultrapassando a expectativa inicial da Prefeitura Municipal que era de receber R$ 150 milhões até o encerramento do prazo (10 de fevereiro) para o contribuinte pagar à vista com desconto.

O montante também supera em mais de 10% a receita com o tributo no mesmo mês de 2016, que foi de cerca de R$ 163 milhões. O crescimento supera o reajuste aplicado ao IPTU 2017, de 8,78% e ainda ultrapassa a inflação acumulada do ano passado, de 6,82%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor de Campo Grande (IPC/CG) elaborado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais (Nepes) da Uniderp.

Apesar do desempenho positivo, o secretário municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), Pedro Pedrossian Neto, prefere manter a cautela ao analisar os resultados, ponderando a situação crítica das finanças da Capital e o cenário de crise econômica. “Não adianta achar que porque teve esse incremento no início do ano o resultado vai se manter ao longo do ano. Estamos ainda enfrentando um cenário de recessão econômica. Temos contas atrasadas da gestão passada. E a previsão é de redução na receita e nos repasses, como o ICMS”, contextualiza.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.