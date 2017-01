CAMPO GRANDE Reajuste para servidores municipais aposentados e pensionistas será de 6,58% Aumento para aposentadorias e pensões foi publicado no Diário Oficial

O reajuste das aposentadorias e pensões dos servidores que recebem pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IPMCG) será de 6,58%, conforme publicado no Diário Oficial (Diogrande) desta quarta-feira.

A regra é válida para os benefícios que tiveram início em janeiro do ano passado. Para aqueles que começaram a receber a partir de fevereiro, o reajuste será de 4,99%. Quem se aposentou em dezembro terá apenas 0,14% de aumento.

O valor do reajuste segue portaria publicada no "Diário Oficial da União” , no último dia 16, e refere-se à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2016.

Este índice, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), serve de referência para a correção dos benefícios previdenciários.