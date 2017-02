Em 2017 Reabertura das sessões terá desafios

como ajuste fiscal e previdenciário Governador participa de solenidade na Assembleia Legislativa

Deputados estaduais retomam as atividades legislativas, hoje, com solenidade e presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Ainda no primeiro semestre são aguardados projetos que propõe ajuste fiscal e reforma previdenciária no Estado.

Governador participa da solenidade, a partir das 9h, ressaltando necessidade de austeridade nos gastos públicos, diálogo entre categorias e transparência para se fazer frente a queda de arrecadação. Azambuja, inclusive, estima para a próxima semana projeto que define teto para gastos públicos.

Junior Mochi, presidente do Legislativo, pontuou anteriormente que medidas já tem sido implementadas internamente como redução de comissionados, implantação de ponto eletrônico e plano de metas.“Estamos diante de um novo momento”, disse via assessoria.