TENTATIVA DE HOMICÍDIO Rapaz tem casa invadida e acaba atingido por quatro tiros Um suspeito pelo crime foi preso pela Polícia Militar minutos depois

Jovem identificado apenas como José Augusto, de 20 anos, foi baleado no fim da manhã de hoje em residência do bairro Jardim das Perdizes em Campo Grande. O suspeito pelo crime foi preso pela Polícia Militar poucos minutos depois.

A avó da vítima, Carmelina Alves dos Santos, de 82 anos, contou à reportagem do Portal Correio do Estado que o neto passou a noite ingerindo bebidas alcoólicas e chegou em casa acompanhado de duas adolescentes.

Carmelina estava lavando roupas quando ouviu as garotas e o rapaz combinando de irem até uma cachoeira. As adolescentes ainda teriam dito para Augusto que ele precisava se esconder.

Pouco tempo depois a casa foi invadida e José Augusto atingido por quatro tiros. O rapaz que tem uma das pernas amputadas correu para a casa do tio que fica em frente ao local.

"Ouvi o barulho e vim correndo ver o que tinha acontecido", declarou Carmelina.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e José Augusto levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário com ferimento no braço e no peito.

Eles estava consciente quando foi resgatado e contou aos militares que o suspeito pelo crime é conhecido como “Baiano”. A PM fez rondas e conseguiu localizar o criminoso, mas a identificação dele ainda não foi divulgada.

As adolescentes conseguiram fugir da residência e não se machucaram. Carmelina e o filho dela, Antenor Nunes dos Santos, 57 anos, que também estava na casa no momento do crime também não ficaram feridos.