CORRENTEZA Entregador vai nadar em rio com

família e está desaparecido desde domingo Ele estava em Rochedinho, no rio Aquidauana

Vanderley de Melo, de 25 anos, tomava banho com amigos e familiares na manhã de ontem, no Rio Aquidauana, em Rochedinho, distrito de Campo Grande, quando foi levado pela correnteza. O tio do rapaz tentou socorrê-lo.

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h30 e familiares disseram que equipe chegou ao local perto das 18h. Foram feitas buscas ainda ontem, mas Melo não foi localizado. Hoje pela manhã o trabalho foi retomado.

Conforme Thaynara Basílio de Menezes, de 21 anos, o amigo a convidou para tomar banho no rio. “Estive com ele na madrugada de sábado para domingo. Ele estava no rio com os parentes e me convidou, mas como tenho filho pequeno, achei melhor não ir”, contou a estudante ao Portal Correio do Estado.

Vanderley trabalhou de moto-entregador da Droga Z, localizada no Portal Caiobá, mesmo bairro onde mora com o pai, em Campo Grande.

Recentemente ele tinha sido empregado em box no camelódromo. “Ele se afogou às 11h30min de ontem e os bombeiros só foram chegar às 18h. Fizeram algumas buscas e continuaram hoje cedo”, comentou a amiga.

A reportagem entrou em contato com os Bombeiros para verificar o horário de atendimento da ocorrência ontem, mas o setor administrativo só volta a funcionar depois do Carnaval.