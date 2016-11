CAMPO GRANDE Rapaz flagra pai sendo roubado

e assaltante acaba espancado Crime ocorreu na noite de ontem quando vítima chegava em imóvel

Episódio de ''justiça com as próprias mãos'' aconteceu no fim da noite de ontem, na Rua Himalaia, na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande. Ao flagrar que o pai estava sendo assaltado com faca encostada no pescoço, filho imobilizou e agrediu o ladrão, juntamente com populares.

De acordo com Boletim de Ocorrência, o homem chegava na casa do filho, por volta das 22h30min, quando foi surpreendido pelo criminoso que estava armado com faca do tipo usada em açougues. A vítima foi ameaçada com o objeto encostado no pescoço e ordenada a entregar chave do carro e celular.

No momento em que o roubo acontecia, o filho da vítima ao sair do imóvel flagrou o episódio e interferiu. O criminoso foi imobilizado e houve luta entre eles. Revoltadas, outras pessoas também agiram ''com as próprias mãos”, em defesa da vítima.

O assaltante foi entregue para policiais e, inicialmente, levado para atendimento médico. Depois de receber alta, foi levado à delegacia plantonista da Piratininga e indiciado pela tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma.