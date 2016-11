CAMPO GRANDE Rapaz é levado para a delegacia depois

de tentar vender cavaquinhos furtados Investigador da polícia recebeu denuncia anônima por WhatsApp

Um rapaz, de 23 anos, foi detido suspeito de vender dois instrumentos musicais furtados na Vila Serradinho, em Campo Grande. Os cavaquinhos estariam sendo vendidos por R$ 300.

De acordo com a Polícia Civil, um investigador recebeu denuncia anônima através do WhatsApp de que os objetos estariam sendo comercializados na região. O policial constatou que, no último sábado (26), uma casa havia sido furtada e os instrumentos haviam sido levados.

Uma equipe se deslocou até o local de trabalho do jovem, uma farmácia, e o questionou sobre a suposta venda. Ele confirmou e foi até a casa junto aos investigadores para entregar os objetos.

Ele foi encaminhado para a delegacia junto aos cavaquinhos.