Rapaz diz que assaltou e esfaqueou motorista de Uber para pagar pensão Polícia suspeita que ele esteja envolvido em mais roubos

Higor, 19 anos, se apresentou para a polícia nesta semana e confessou ter roubado motorista de Uber para pagar pensão alimentícia para filha. Ele está preso na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Defurv), em Campo Grande, e foi apresentado nesta manhã à imprensa.

Delegado Gustavo Ferraris contou que Higor praticou o roubo na noite de 28 de abril. Ele não tem antecedentes criminais e justificou a ação dizendo que estava sendo cobrado pela família de sua filha para o pagamento de pensão alimentícia.

Ele disse ainda que trabalha como pintor, mas estava desempregado e alegou desespero. Já a polícia suspeita que ele possa estar envolvido em outros roubos na região do Bairro Aero Rancho, onde mora.

Crime

Delegado Gustavo contou que Higor entrou em um grupo de WhatsApp e pediu que alguém acionasse motorista de Uber por meio do aplicativo. Todavia, o endereço repassado à vítima foi o da casa do autor.

Os dois então saíram em direção a região das Moreninhas e, quando chegaram na Rua Copaíba, que é pouco movimentada e dá acesso a BR-262, Higor anunciou o assalto. O motorista reagiu, momento em que foi atingido por quatro facadas no tórax, pescoço e orelha.

Ferida, vítima abandonou o veículo Fox para pedir socorro. Já o bandido fugiu com o carro, que foi encontrado abandonado na Rua Ribeira, Bairro Moreninha 3, na manhã seguinte. No interior do automóvel, polícia encontrou a faca usada no crime e luvas.

Autor foi identificado e localizado. Higor ficou foragido entre os dias 10 e 15 de maio, período em que foi decretada sua prisão preventiva. No dia 15 ele se apresentou e confessou a tentativa de latrocínio.