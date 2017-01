ATENTADO Rapaz agoniza com tiro na cabeça por quatro horas até ser encontrado Vítima foi levada à Santa Casa, em estado grave, segundo bombeiros

Baleado com tiro na cabeça, rapaz agonizou durante cerca de quatro horas até ser encontrado e levado para socorro médico. O episódio aconteceu hoje, no cruzamento entre as ruas José Ribeiro de Carvalho e Dona Júlia Serra, na Vila Nasser, em Campo Grande.

De acordo com socorristas do Corpo de Bombeiros, equipe foi acionada no endereço por volta das 6h. Moradores da região disseram que ouviram barulho por volta das 2h, mas que saíram apenas às 6h, quando se depararam com a vítima ferida, caída no meio da rua.

O homem não estava com documentos de identificação e aparenta ter aproximadamente 22 anos. Ele estava com o rosto todo ensanguentado, perfuração de tiro na cabeça e foi levado para a Santa Casa em estado grave.