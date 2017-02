entrevista Quero que os alunos tenham orgulho de estudar na escola municipal, diz secretária Ilza Mateus de Souza pretende elevar os números do Ideb

Profissional que sempre se dedicou á área da Educação, Ilza Mateus de Souza é o nome que o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), escolheu para fazer o ensino municipal voltar ao eixo.

Nesta entrevista, ela fala do desafio nestes primeiros 30 dias para, pelo menos, oferecer o básico do básico para alunos e professores, que regressam amanhã (6) às salas de aula.

Familiarizada com o universo educacional, estabeleceu prioridades diante do caos encontrado em toda a estrutura municipal de educação, fruto da má gestão anterior. E enfatiza o empenho da equipe em projetos para fazer o ensino crescer.

CORREIO PERGUNTA - A senhora é pedagoga, atuou em políticas sociais e agora assume a Secretaria Municipal de Educação. Num ano tão conturbado economicamente, quais são suas prioridades para o primeiro semestre?

ILZA MATEUS DE SOUZA - Nossa primeira providência foi estabelecer as prioridades para logística. Porque na última gestão faltou merenda nas escolas e os diretores das unidades escolares tinham que buscá-la com o próprio carro.

Ao assumirmos, estabelecemos como prioridade número um a merenda, porque acreditamos que nenhuma criança com fome tem as condições necessárias para aprender.Já havia empenho para a merenda.

Começamos a distribuição no dia 23 de janeiro e estaremos concluindo amanhã [último dia 3] todas as unidades com a merenda.

Depois, constatamos que a licitação de uniformes e material escolar, infelizmente, tinham sido canceladas e adotamos o procedimento de entrar na carona de licitação de outro município.

De uniforme nós solicitamos autorização do município de São Paulo para aderir à ata de registro de preço deles, para utilizar a mesma licitação deles; do material escolar solicitamos adesão à ata do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Assim, não temos como definir um prazo de entrega, já que solicitamos autorização. Do kit escolar está mais adiantado e do uniforme estamos ainda em tramitação.

Quais são estas unidades mencionadas?

São os Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e as escolas municipais. Os Ceinfs são os centros que oferecem a primeira etapa da educação básica, portanto também é uma unidade escolar.

Vocês encontraram os caminhões que transportam a merenda sucateados. Algo foi feito para reverter este quadro?

Nós encontramos a secretaria com a frota quase toda encostada, sucateada e, para entregar a merenda, contamos com a colaboração de outras secretarias, que nos emprestaram caminhões. Da frota mesmo conseguimos consertar apenas um até agora. Por isso demoramos 15 dias para efetuar a entrega em todas as unidades.

Qual nota a senhora daria, de zero a 10, para a atual situação do ensino municipal na conjuntura em que ele foi encontrado?

Eu encontrei esta secretaria, em todas as áreas, em todos os setores, com grandes dificuldades. Eu não quero colocar que serei uma secretária nota dez, mas quero ser lembrada como uma secretária que trabalhou incansavelmente para que não falte nada para os nossos alunos e nem para os nossos profissionais. Eu quero muito elevar os índices do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) dos nossos alunos, queremos que os alunos voltem a ter orgulho de dizer: eu estudo numa escola municipal.

