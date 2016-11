Salários "Quero pagar integral em

dezembro", diz Bernal sobre 13º Possibilidade de parcelamento foi cogitada por secretário

O prefeito Alcides Bernal (PP) afirmou nesta sexta-feira (25) que o pagamento do 13º salário dos servidores deve acontecer em dezembro de forma integral. Na semana passada, o secretário de Finanças, Disney Fernandes, admitiu que poderia haver parcelamento.

Durante coletiva sobre o IPTU 2017, Bernal disse que está trabalhando para fazer o pagamento do abono salarial sem parcelamentos.

“Quero fazer de forma integral em dezembro. Estou trabalhando para que isso possa acontecer”, disse.

O prefeito também afirmou que o esforço para pagamento do abono não tem relação com o fato de apoio de Bernal ao prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD), no segundo turno. “Faria a mesma coisa se fosse outro candidato vitorioso”.