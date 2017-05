INADIMPLENTES Quem não renegociar dívida com a Emha poderá perder casa em até um ano Emha já regularizou 340 de 700 contratos analisados até agora

Ação da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha) conseguiu regularizar a situação de 340 dos 700 mutuários dos bairros Paulo Coelho Machado e Jardim Centro-Oeste. Quem ainda não se regularizou pode perder sua casa e ação de reintegração de posse já está sendo elaborada. A expectativa da agência é retomar as moradias dentro de um ano.

Para se ter uma ideia do aumento na arrecadação, o montante quitado pelos moradores que estavam com parcelas em atraso já é de R$ 156 mil. Entre janeiro e abril deste ano, antes das notificações, apenas R$ 50 mil estavam pagos. Somente entre os dias 1° e 12 de maio, o órgão arrecadou R$ 453.357,48, quase o dobro do que foi pago no mesmo período do ano passado, quando o total arrecadado com pagamento de parcelas foi de R$ 264.289,04.

A possibilidade de negociação dos valores não pagos foi a principal medida da Emha para elevar a arrecadação do órgão. O mutirão de regularização ocorreu no dia 5 de maio e vai alcançar outros residenciais e condomínios de moradias populares.

*Leia a reportagem, de Natalia Yahn, na edição de hoje do Jornal Correio do Estado