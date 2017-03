Carnaval 2017 Quatro escolas encerram desfile

com animação e brilho na Capital Segundo a organização, 25 mil pessoas acompanharam os desfiles

Animação e brilho marcaram o segundo e último dia do desfile das escolas de samba, ontem, na Avenida Alfredo Scaff, em Campo Grande. Conforme a organização, público de 25 mil pessoas passaram pela Praça do Papa.

Apesar dos recursos reduzidos, a promessa de mais investimentos em 2018 levou as quatro escolas do grupo especial a se empenharem na avenida. A secretaria municipal de cultura e turismo, Nilde Brum, justificou a falta de grandes incentivos este ano devido a situação financeira da prefeitura, porém, garantiu que a partir de abril uma comissão será formada para planejar o Carnaval do ano que vem.

A escola Villa Carvalho, vencedora no ano passado, abriu o desfile por volta das 20h30. As alas, alegorias e o samba enredo se inspiraram no sincretismo religioso representado pela imagem de São Jorge, padroeiro da escola.

Quase uma hora e meia depois foi a vez da Igrejinha. Os nadas e as insignificâncias da poesia de Manoel de Barros compuseram o tema levado à avenida.

A Catedráticos do Samba surpreendeu com a diversidade de fantasias para retratar o enredo da Colônia Paraguaia. Música, crenças e hábitos dos vizinhos de fronteira foram retratados com riqueza pela a escola.

O encerramento ficou por conta da escola Deixar Falar. O Pantanal e sua preservação foram os temas abordados com muito verde e samba enredo inspirado em canções da terra, como as compostas pelo grupo Acaba, grupo mais antigo do Estado que completa 50 anos em 2017.

A escola vencedora do Carnaval 2017 será conhecida hoje, depois da apuração marcada para ocorrer às 17h30, na Praça do Rádio Clube.

Confira abaixo a apresentação da Comissão de Frente da Igrejinha:

Veja galeria de fotos do último dia de desfile na Capital, os registros são de Paulo Ribas: