Campo Grande Quatis atravessam cruzamento

em meio a carros em alta velocidade Imagens foram registradas ontem à tarde, por fotógrafo da Capital

Leitor do Portal Correio do Estado, o fotógrafo Vinícus Santana, registrou imagens de vários quatis atravessando, em meio a carros e motos, o cruzamento da Avenida José Barbosa Rodrigues com a Rua Alexandre Marques, no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

De acordo com Vinícius, ele fazia imagens de arara canindé, por volta das 15h30 de ontem, quando presenciou diversos quatis atravessando cruzamento entre veículos que transitavam em alta velocidade.

