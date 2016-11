Comércio Quase 900 empresas estão abertas à negociação na Campanha Nome Limpo Em 2015, comércio de Campo Grande recuperou cerca de R$ 6,5 milhões

Começa hoje e termina no dia 25 de dezembro a 11ª edição da Campanha Nome Limpo. Quase 900 empresas estão abertas a negociação com clientes inadimplentes.

Na primeira semana da campanha, Águas Guariroba, Bigolin e Energisa montarão estandes para atender clientes, das 8h às 17h, na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

Consumidor inadimplente e interessado em quitar seus débitos deve procurar a empresa credora durante a campanha. É preciso levar documentos pessoais.

Em 2015, durante o feirão de negociação de débitos em Mato Grosso do Sul, mais de 50 mil dívidas foram negociadas e excluídas do sistema do Serviço Central de Proteção ao Crédito. Somente na Associação Comercial, quase 20 mil pessoas foram atendidas e o comércio de Campo Grande recuperou cerca de R$ 6,5 milhões.



Ação de recuperação de crédito é promovida pela Associação Comercial em parceria com a Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito. A lista das empresas participantes está disponível no site: www.acicg.com.br.

Campanha Nome Limpo

Datas: 21 de novembro a 21 de dezembro em todas as empresas participantes

21 de novembro a 25 de dezembro, das 8h às 17h, na sede da Associação Comercial, com Águas Guariroba, Bigolin e Energisa.

Mais Informações: www.acicg.com.br ou (67) 3312-5063