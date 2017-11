PRF Quadrilha que levava carros para o Paraguai é desarticulada em Mato Grosso do Sul Os quatro motoristas alegaram que receberiam pelo transporte de carros

Quatro veículos roubados foram recuperados na noite da última quinta-feira (02) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Agentes prenderam a quadrilha especializada em roubos de carros na BR-463. Os quatro motoristas deram a mesma versão de que levariam os veículos para o Paraguai e, lá, receberiam pelo transporte.

A estratégia dos motoristas, de acordo com a versão deles, era de seguir juntos de Brasília (DF), sendo que veículo Palio seguiria na frente, sempre avisando quando poderiam passar nos postos policiais.

Mas a estratégia não deu certo e, no km 94 da BR-463, em Ponta Porã, os policiais rodoviários federais abordaram os condutores do comboio.

De acordo com policiais, os quatro motoristas apresentavam bastante nervosismo.

O primeiro, Toyota Hilux com placas de Marmeleiro (PR), era conduzido por homem de 36 anos. O motorista apresentou a carteira de identidade, que era falsa, e informou aos policiais que não tinha o documento do automóvel.

O segundo veículo, um Fiat Toro com placas de Campo Grande, conduzido por homem de 22 anos, afirmou não ter o documento do automóvel.

O terceiro carro abordado foi o Ford F350 com placas de Campo Grande, conduzido por homem de 29 anos. O mesmo declarou que também não tinha o documento do veículo.

O quarto carro abordado foi um Ford Ecosport com placas de Goiânia (GO), conduzido por homem de 38 anos, o único motorista que apresentou o documento do veículo, mas que tinha indícios de falsidade.

Em verificação aos sinais identificadores dos veículos foram observadas adulterações em todos eles.

Os quatro veículos tinham registro de roubo em Brasília (DF). A caminhonete Hilux foi roubada no dia 06 de abril, já o Fiat Toro foi em 27 de outubro, enquanto a caminhonete Ford F350 teve ocorrência registrada no dia 23 de agosto e o Ecosport, roubado no dia 09 de outubro.

Os condutores foram presos e encaminhados com os veículos para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.