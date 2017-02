Estrela Dalva Quadrilha é presa em flagrante

depois de roubar tabacaria na Capital Dois adolescentes de 17 anos integravam o bando

Quadrilha foi presa em flagrante depois de assaltar tabacaria e fugir com veículo roubado. Fernando Patrick Oliveira Souza, 18 anos, Kewyn Renan Costa Lopes de Souza, 18 anos, Marcelo Rodolfo da Neves Oliveira, 18 anos, Abel Oliveira dos Santos, 24 anos, e Mayara Ursula Fazan de Moura, 26 anos foram presos, enquanto dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos.

Caso aconteceu no Bairro Estrela Dalva I, em Campo Grande, por volta das 23h de ontem, quando equipe do Batalhão da Polícia Militar de Choque (BPChoque) recebeu informação de que bandidos que roubaram tabacaria e veículo Prisma estavam em ponto de ônibus na Rua Senhor do Bonfim e entraram em veículo do transporte coletivo.

Policiais encontraram o veículo Prisma abandonado e abordaram ônibus na Rua Palmeirais e durante vistoria encontraram uma pistola calibre .40 com Fernando e um simulacro com Kewin. Diante da suspeita, Fernando confessou que praticou assalto na tabacaria junto com adolescente.

Os autores indicaram a residência de outro menor, na Rua São Crispim, onde deixaram parte dos produtossubtraídos. Mais objetos roubados foram encontrados na casa de Fernando, na Rua Agapanto, onde foram apreendidos arma e maconha. Abel e Marcelo assumiram serem os donos da droga.

Militares também descobriram que um dos menores usava celular roubado para conversar com interno de presídio da Capital.

Equipe encontrou fotos de arma no aparelho e Marcelo confessou que a pistola estava em um barraco na Rua Bananal, Jardim Noroeste, em frente ao Presídio de Segurança Máxima. No local, militares encontraram Mayara, localizaram a arma e apreenderam pouco mais de um quilo de maconha.

Ao todo, policiais apreenderam armas de fogo, simulacro de arma de fogo, maconha, balança, cartões bancários, dinheiro, documentos, notebook e vídeo games. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia.