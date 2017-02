TRÁFICO DE DROGAS Quadrilha é presa e mais de 100 quilos de cocaína apreendidos em operação Operação foi realizada para diminuir tráfico na região do bairro Nova Lima

Operação contra o tráfico de drogas na região do bairro Nova Lima terminou com a prisão de 25 pessoas, armas, drogas e R$ 51.672 em dinheiro. Operação Zona Norte foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

De acordo com o delegado responsável pela operação, João Paulo Sartori, ação teve objetivo de diminuir o tráfico de drogas na região, com a prisão dos traficantes. Entre os presos, estavam integrantes de quadrilha especializada no tráfico.

Foram apreendidos 510 quilos de maconha, 106 quilos de cocaína e nove armas de fogo. Conforme o delegado, quantidade de drogas apreendidas renderia mais de R$ 1 milhão vendendo no atacado.

“No varejo, que era a forma de comércio da quadrilha, estes valores poderiam resultar em ganhos três vezes superior”, disse Sartori.

Também foi identificada e presa quadrilha que agia por meio de extrema violência com objetivo de dominar o tráfico na região. Eles operavam em sistema de compras, com aquisição criminal de drogas em Corumbá e distribuição e médios traficantes do Nova Lima.

Integrantes da organização criminosa foram identificados como Rogério Campos de Moraes, líder do grupo, Luciene Santana, responsável pela compra da droga em Corumbá, Dargui Taborda Santana, encarregado do depósito de dinheiro e drogas, Juliana Ortega Carvalo, Marcos Sotelo Dias e Anderson dos Santos Martim, que faziam depósito de armas e entrega da droga aos traficantes, José Victor de Souza André e Ely Anderson Bernal André, responsáveis pelo frete e Denis Alves e Silva, traficante associado e financiador.