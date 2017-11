Presos em flagrante Quadrilha aplicava golpe do envelope vazio para furtar caminhões

Quatro pessoas foram presas em flagrante na tarde de ontem depois de aplicarem o golpe do envelope falso para furtar caminhões. O flagrante foi no residencial Estrela do Sul, em Campo Grande. Com o golpe, a quadrilha já havia conseguido levar um veículo para o Paraguai e planejava outros crimes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi descoberto depois que o dono de um dos caminhões procurou a polícia ao perceber que não havia recebido o pagamento pela venda de seu veículo. O combinado era que o interessado pagasse o valor de R$ 80 mil por meio de depósito.

À polícia, o dono do caminhão contou que no dia 27 de outubro, depois de combinar com a pessoa de "Moacir" que o pagamento seria feito por depósito, dois homens brancos buscaram o veículo em sua residência.

Dois dias depois o proprietário percebeu que não havia recebido o valor e decidiu procurar a polícia. O homem também contou a outras pessoas que havia sido vítima do golpe, quando descobriu que o grupo estava tentando fazer outra vítima na manhã deste sábado.

Com o endereço do local onde a quadrilha iria buscar o outro veículo em mãos, a vítima informou a polícia, que foi até o local e conseguiu prender Aurelio Recalde Lino, 37 anos, e Olavo Alencar Gauna Scherer, 24.

Os dois contaram que havia outros envolvidos no crime e forneceram à polícia o endereço de Cleiton Cristiano Fernandes, 26 anos, e Thaline de Oliveira Dias, 19. No local funcionava um ponto de venda de drogas, onde os policias apreenderam cocaína e maconha.

Aurelio informou que era responsável pelo transporte dos motoristas e vistoriador dos caminhões, e que receberia a quantia de R$ 1 mil pelo serviço. Olavo afirmou que realizava a condução dos caminhões até o local destinado a guarda-los.

Cleiton já tinha um mandado de prisão em aberto e agora os quatro irão responder por estelionato e organização criminosa. A polícia continua investigando o caso.