Puccinelli e filho serão levados para Centro de Triagem

Felpuda

Os vereadores da Capital estão com projeto arrojado e, inclusive, para servir de exemplo. Pela proposta, o prédio da Câmara passará por ampla adaptação voltada à acessibilidade, que se iniciará na calçada, atingirá toda a parte interna (a ser ampliada e recebendo estrutura adequada) e dependências externas (como o estacionamento). Os investimentos sairão do duodécimo daquele Poder Legislativo, e não de “dinheiro novo” da prefeitura, para cobrir esses gastos.As obras, segundo se sabe, deverão ser iniciadas no começo de 2018. Ester Figueiredo