Tribunal de Justiça Provas de concurso com salários de até R$5,6 mil são realizadas hoje São 22,8 mil inscritos para ocupar 560 vagas em 20 cargos



Começaram às 8h da manhã de hoje, as provas para a estrutura funcional do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. O concurso disponibiliza 560 vagas para 20 cargos, e contou mais de 22 mil inscrições, uma concorrência média de 40,73 candidatos por vaga.

Pela manhã, serão aplicadas as provas para os cargos de analista judiciário/área meio e técnico de nível superior, que tem 10.679 inscritos. Os portões foram abertos às 7h e fechados às 7h40. O exame é feito na Uniderp e Universidade Católcia Dom Bosco (UCDB), até às 11h.

Para o cargo de analista judiciário – área fim, que exige formação em Direito, e contou com 4.837 inscrições, a prova será das 14h30 às 18h30. Os portões de acesso serão abertas às 13h30 e fechados às 14h10.

O certame é para formarção do cadastro de reserva para eventual provimento na estrutura funcional do Judiciário de MS. O salário será de R$ 4.913,79 para os analistas e R$ 5.636,96 para os técnicos. As vagas serão preenchidas em razão da conveniência e do interesse da administração.

Será formado cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, Analista Judiciário – Curso Superior Completo, e Técnico de Nível Superior, nas seguintes especialidades: Engenheiro Civil, Contabilidade, Jornalista, Serviço Social, Analista de Governança, Biblioteconomia, Psicologia, Analista de Suporte de TI, Odontologia, Analista de Sistemas, Analista de Infraestrutura de Rede, Arquiteto, Analista de Banco de Dados, Engenheiro Eletricista, Analista de Segurança de TI, Web Designer, Estatística e Psiquiatria.

ORIENTAÇÕES

Para realização da prova, o candidato deverá comparecer aos locais de exame com uma caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul e de documento oficial de identificação pessoal.

São considerados documentos de identificação, para efeitos de aplicação dos procedimentos do concurso a Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou de Justiça; e pelas Forças Armadas ou Polícia Militar; carteiras expedidas por ordens ou conselhos profissionais, regulamentados na forma da lei; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e passaporte.

Os documentos com prazo de validade vencido - nos termos das disposições legais vigentes - não serão aceitos como comprovante de identificação para acesso à sala de provas.

GABARITO

O gabarito oficial provisório será divulgado no site www.pucpr.br/concursos, link Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, 24 horas após a realização da prova.