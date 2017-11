antecipar Projeto prevê divulgação

Os vereadores querem fazer com que a Prefeitura de Campo Grande divulgue em seu site os locais onde estão os radares de fiscalização e os limites de velocidade das vias.

O projeto de lei ainda tramita na Câmara da Capital e foi proposto por Odilon de Oliveira Jr (PDT). Ademir Santana (PDT) e Dr. Lívio (PSDB) também assinaram a proposta e são co-autores.

O site institucional deveria informar, com no mínimo 20 dias de antecedência, onde ocorreu a instalação dos radares. Atualmente essa fiscalização não funciona em Campo Grande por falta de licitação para operacionalizar os equipamentos. O procedimento chegou a ser aberto pela administração municipal em 4 de outubro, mas no dia 2 ele foi suspenso.

“A divulgação dessas informações permitirá que os motoristas tenham uma direção ainda mais cautelosa e defensiva, evitando mais tragédias”, opinou Odilon de Oliveira Jr.

Ele sustentou que a intenção de divulgar a localização é também uma forma de diminuir o caráter arrecadatório e funcionar como medida educativa. "A divulgação dos locais não só diminuirá as multas dos motoristas como também garantirá maior atenção, reduzindo os acidentes", explicou justificativa.

Os 97 radares instalados em 53 pontos de Campo Grande não funcionam há um ano, desde quando o contrato com a Perkons encerrou-se. A empresa foi contratada da prefeitura entre 2010 e 2016 com custo inicial de R$ 22.531.392,00. Além dos radares, há 30 faixas de lombada em 16 locais.