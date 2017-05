TRÂNSITO Projeto Onda Verde ainda não tem previsão para ser implantado em Campo Grande Diretor da Agetran diz que faltam recursos para central semafórica

O projeto de monitoramento e funcionamento inteligente dos semáforos, Onda Verde, ainda não tem previsão para ser implantado em Campo Grande.

Em agenda realizada hoje, o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, informou que existe negociação em andamento com a Caixa Econômica Federal para liberação de recursos.

Lima informou que o projeto depende da criação de central semafórica, mas não detalhou o valor ou tempo necessário para que isto ocorra.

Segundo ele, a refeitura está atendendo os trâmites exigidos pela Caixa para solicitar liberação do recurso.

O diretor da Agetran explicou ainda que é possível criar onda verde por meio de GPS desde que os semáforos sejam programados. O problema, segundo ele, é que o município não tem equipamentos suficientes.

NOVOS EQUIPAMENTOS

Campo Grande tem 470 semáforos. Hoje foram instalados outros quatro no cruzamento das ruas Padre João Crippa com a Pernambuco e Pedro Celestino com a Pernambuco.

Estes novos equipamentos são resultado de compensação dada por empresa, que construiu edifício na região, em decorrência do impacto causado por obra na região.

Segundo o prefeito Marcos Trad (PSD), a instalação dos semáforos naquele ponto é reivindicação antiga dos moradores porque é um local onde ocorrem muitos acidentes.