US$ 56 milhões Projeto milionário para mudar Centro

da Capital será assinado dia 12 Depois de assinatura, deverá começar processo de licitação de obras

O processo final para liberação de empréstimo de US$ 56 milhões (cotação de hoje é de R$ 177.934.400,00) para a Prefeitura de Campo Grande vai ser dado na sexta-feira (12). A data é para assinatura do contrato do projeto Reviva Centro, que prevê diversas intervenções na Capital.

O senador Pedro Chaves (PSC) foi quem confirmou o dia para finalizar esta etapa do processo, que foi criado em julho de 2010, com a elaboração do projeto. O dinheiro vai ser liberado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o governo federal ficou como fiador da negociação. Por isso foi preciso aprovação do empréstimo pelo Senado e o Ministério da Fazenda dará a assinatura na parceria.

"Não tenho dúvida de que será um dia histórico para Campo Grande, em função da importância dessas obras para a nossa capital morena", comentou o senador, que participou da negociação para destravar os trâmites burocráticos.

O projeto aprovado prevê criações de áreas de lazer e reordenamento do trânsito no entorno da Rua 14 de Julho, ampliação das calçadas do Centro e obra para levar toda a fiação para o subsolo.

Um dos primeiros trechos para intervenção envolvem mudanças na 14 de Julho entre a Rua 7 de Setembro de a Avenida Afonso Pena. Está prevista a ampliação das calçadas de 3 metros para 4,2 metros, instalação de áreas de descanso com bancos, árvores e painéis.

O entorno do Mercadão Municipal também vai passar por mudanças, bem como onde fica o Horto Florestal, a Morada dos Baís e o Camelódromo. Ao final, a proposta prevê integração da Rua 14 de Julho com a Orla Ferroviária.

Os atrasos para liberação do recurso foram os mais diversos como troca de prefeitos, falta de documentação e burocracia.

"O Ministério da Fazenda autorizou a assinatura do empréstimo. Agora, o desafio é correr contra o tempo, colocar a licitação na rua e iniciar as obras o mais rápido possível”, comentou o senador.

HABITAÇÃO

Por conta do atraso, o projeto aprovado inicialmente ao BID e ao governo federal passou por remodelação e foram incluídos a proposta de um projeto piloto de habitação na cidade. Os investimentos exigem em torno de R$ 40 milhões para a construção de um complexo multiuso.

Na região central devem ser implantados áreas de comércio, serviços e habitação. Foi aprovada a proposta de construir de 350 a 400 unidades habitacionais por meio de parceria público-privada.

A NEGOCIAÇÃO

O empréstimo tem prazo de amortização de 25 anos, com período de graça de cinco anos e meio.

Os juros serão calculados por meio da Libor (taxa de referência em Londres), dando em torno de 1,5% ao ano.