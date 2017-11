SOLIDARIEDADE Projeto Geladeira Solidária supera expectativa de colaboradores A geladeira é abastecida em horários estratégicos e logo fica vazia

Quase dois meses depois da inauguração e com horários estratégicos de abastecimento, Projeto Geladeira Solidária está superando as expectativas de colaboradores. “Está dando super certo. Ela fica cheia por alguns minutos, logo que moradores de rua percebem que ela foi abastecida, eles vem se alimentar”, disse o atendente de uma da loja Xitão Motors, que aderiu ao projeto, Ricardo Ferreira.

A primeira geladeira foi instalada na Rua 15 de Novembro, no pátio da Clínica Veterinária Pets Cão. Com o sucesso da ideia, a igreja responsável pelo projeto, Nossa Senhora da Abadia, instalou a segunda geladeira na Avenida Ernesto Geisel, no pátio da loja Xitão Motors, há duas semanas.

Ambos os proprietários das empresas, que cederam os espaços, são da religião católica e frequentam a igreja.

Duas equipes são responsáveis por abastecer as geladeiras em dois horários, às 7h30 e às 17h30. “O resto dos horários fica por conta dos vizinhos e moradores da cidade”, disse atendente do Pet Shop, que preferiu não se identificar.

Para quem quer participar da campanha solidária, tem regras no abastecimento da geladeira. São proibidos alimentos vencidos, bebidas alcoólicas, carnes cruas, peixes, ovos e embalagens abertas.

Apenas alimentos embalados e com data de fabricação são aceitos na geladeira.

PROJETO

A primeira “Geladeira Solidária – Compartilhando Comida com Amor”- foi inaugurada no dia 16 de setembro de 2017.

As geladeiras estão protegidas do sol e da chuva e o objetivo é proporcionar às pessoas que precisam a oportunidade de se alimentar a qualquer hora.