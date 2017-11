Consciência Negra Projeto escolar de Campo Grande

ensina igualdade das diferenças Tema do projeto é uma música do cantor Chico César - Alma não tem cor

O projeto “Alma não tem cor” está ensinando a igualdade nas diferenças para os alunos da Escola Municipal Barão do Rio Branco, do distrito de Rochedinho. A ação busca conscienizar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, lembrado no dia 20. Idealizado pelo professor Ricardo Agra, cartazes foram criados com fotos mistas de estudantes para mostrar que semelhança entre eles é maior do que podem notar.

“A escola é rural e integral, temos alunos de diferente etnias, raças e quis trabalhar com eles essa questão da consciência negra”, destacou.

Além das aulas de língua portuguesa, Ricardo também ministra cultura e arte regional. No projeto ele tirou foto de alunos de diferentes anos e em um único cartaz uniu dois rostos diferentes. São quatro cartazes expostos na escola e de acordo com o professor, alguns alunos não notarem que são duas pessoas em cada foto.

“Eu dou aula para alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental e alguns não perceberam diferenças. Nas diferenças eles descobriram que são iguais”, refletiu.

O tema do projeto é uma música do cantor e compositor Chico César - Alma não tem cor. Confira a letra da música:

Alma não tem cor

Porque eu sou branco?

Alma não tem cor

Porque eu sou negro?

Branquinho

Neguinho

Branco negão

Percebam que a alma não tem cor

Ela é colorida

Ela é multicolor

Azul amarelo

Verde verdinho marrom

OUÇA A MÚSICA