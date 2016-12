Parque das Nações Projeto de incentivo a leitura será

realizado sábado em Campo Grande Livros serão pendurados em árvores para serem lidos e adotados

Com o lema “Enquanto árvores dão frutos e flores, o pé de livro dá história”, Projeto Pé de Livros será realizado no próximo sábado (3), à tarde, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Na ocasião, mais de 200 livros serão pendurados em árvores para serem lidos e adotados por aqueles que prestigiarão o evento.

De acordo com o idealizador do projeto, Ronilço Guerreiro, quem tiver livros em casa e quiser doar pode levá-los para que sejam espalhados pelas árvores do Parque das Nações.