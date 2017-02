minha casa minha vida Projeto de Campo Grande para construir 684 moradias recebe aprovação Caixa Econômica deu aval e obras devem começar ainda este ano

Pela primeira vez em quatro anos, a Prefeitura de Campo Grande conseguiu aprovação de um projeto para construção de 684 casas subsidiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida”(MCMV) do governo federal.

As moradias serão construídas na região do Anhanduizinho, que abrange 14 bairros, entre eles o Aero Rancho - mais populoso da Capital.

A localização exata do terreno aonde as residências serão construídas não foi divulgada pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação (Emha), Eneás José de Carvalho, “por motivos de segurança”. “Eu não posso informar, ainda o local. Pois se as pessoas ficam sabendo acabam invadindo a área”.

A Emha afirma que o projeto arquitetônico já foi aprovado, porém é necessário que a administração municipal busque os recursos. “Precisamos ir atrás para poder assinar o contrato, liberar o recurso e iniciar a construção da obra”, explica.

Porém, a previsão é de que ainda este ano a obra tenha início, apesar de ser necessário cumprir burocracias administrativas e captar recursos federais e do Estado.

“Foi pré-aprovado pela Caixa Econômica Federal (CEF). Estamos em conversa com o Paulo Antunes, que assumiu a gerência nacional de habitação do Ministério das Cidades (ele já foi superintendente na CEF, em Mato Grosso do Sul)", disse.

*Leia reportagem, de Natália Yahn, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.