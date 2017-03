CAMPO GRANDE Programa de notas Cidadão Fiscal

pode elevar arrecadação em 30% Marcos Trad quer incentivar população a pedir nota fiscal em serviços na Capital

Com a adoção do sistema de premiar os contribuintes que solicitarem a nota fiscal, a arrecadação municipal pode crescer, no mínimo, 30% em Campo Grande. A intenção de implantar programa que premia os contribuintes que utilizarem a nota fiscal foi anunciada ontem pelo prefeito Marcos Trad. A meta é reduzir a sonegação de impostos e, consequentemente, aumentar a arrecadação municipal em momento de grave crise financeira.

No ano passado a Capital arrecadou R$ 281,6 milhões somente com Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). “A ideia é transformar o cidadão em responsável e fiscal do município”, destacou Marcos Trad.

De acordo com o empresário Geraldo Maiolino, diretor de uma empresa que atua na área de tributos, em alguns casos, o incremento na arrecadação pode passar de 40%. A estimativa é baseada nos resultados obtidos por municípios atendidos pela empresa e que já adotaram o programa.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.