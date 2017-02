PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA Profissionais de salões são treinados

para reconher mulheres violentadas Projeto foi apresentado nesta semana e começa em março, na Capital

Projeto quer capacitar profissionais que atuam em salões de beleza de Campo Grande para reconhecer clientes que estejam sofrendo qualquer tipo de violência no âmbito familiar. A ação que tem como nome “Mãos emPENHAdas Contra a Violência”, em alusão à lei Maria da Penha, é promovida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar da Capital.

De acordo com informações da instituição, a iniciativa busca parceria com salões de beleza que deverão atuar como multiplicadores de informações sobre todas as formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Os estabelecimentos participantes terão Selo de Parceria para identificação.

A ideia é capacitar trabalhadores (cabeleireiras, manicures, depiladoras) para reconhecer nas clientes traços de violências. Identificadas as agressões, esses profissionais poderão orientar as vítimas sobre direitos e providências a serem tomadas.

Na tarde desta segunda-feira (20), a coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e juíza da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Campo Grande, Jacqueline Machado, reuniu na Casa da Mulher Brasileira representantes de salões de beleza da Capital para apresentar o projeto e a campanha. A a resposta foi positiva e a participação confirmada.

A previsão é que o lançamento ocorra em meados do mês de março. A capacitação dos profissionais está marcada para o dia 13 de março, na Casa da Mulher Brasileira.

LUGAR DE DESABAFO

A juíza explica que a escolha dos salões para serem o fio condutor do projeto não foi por acaso. “São nestes lugares que as mulheres costumam contar, desabafar o que está passando. O profissional terá a capacidade de identificar e dar orientação para a mulher, porque, às vezes, nem ela consegue identificar o que está passando, tamanha é a dificuldade, por estar inserida no ciclo da violência, e por não conseguir se posicionar como vítima. Este profissional saberá, depois da capacitação, identificar e orientar do melhor modo”, disse Jacqueline.

A coordenadora da mulher explica, ainda, como as mulheres podem identificar os salões parceiros da campanha. “Teremos vários salões de beleza espalhados pela cidade com um selo do projeto, assim a mulher saberá que ali ela tem a possibilidade de ter orientação do que fazer, qual a melhor forma de agir, onde pode buscar ajuda, seja no sentido de denunciar ou ter um tratamento e apoio da rede de proteção das mulheres”, explica.