SEM PAGAMENTO Profissionais de enfermagem da Santa Casa paralisam atividades na quinta-feira Serviço só deve retornar depois do pagamentos dos salários

Sem previsão de pagamento dos salários, profissionais de enfermagem da Santa Casa de Campo Grande paralisarão atendimento nesta quinta-feira (11).

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems), no dia 6 de abril prefeito Marcos Trad (PSD) confirmou manutenção de convênio com o hospital, prevendo repasse de R$ 20 milhões mediante controle sobre a regulação de atendimentos.

Segundo o presidente do Siems, Lázaro Santana, acordo não foi cumprido e o salários dos profissionais está atrasado.

Hoje, diretores do sindicato conversaram com a secretária adjunta de Saúde, Andressa de Lucca Bento, que não deu prazo para a solução do problema.

“A explicação que nos foi repassada é de que há complicações na assinatura do contrato entre Prefeitura e Santa Casa”, disse Santana.

Por conta da situação, profissionais cruzarão os braços às 6h de quinta-feira e só devem retornar ao serviço após o pagamento dos salários.