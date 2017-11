DENUNCIADO Professor da UFMS é suspeito de

assediar alunas no campus da Capital Instituição está apurando o ocorrido, informou secretaria

Um professor do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi denunciado por aluna do campus em Campo Grande.

Ele é suspeito de abusar sexualmente de mais de uma acadêmica.

A Secretaria de Comunicação Social da universidade informou que a instituição abriu um processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar as acusações contra o professor.

“A UFMS não pode dar mais detalhes sobre o caso, uma vez que o processo corre em sigilo”, informou trecho da nota.

A universidade não divulgou se o professor foi afastado das funções ou continua lecionando. A reportagem não conseguiu contato com ele.