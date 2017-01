CAMPO GRANDE Procurador-geral de Justiça rebate prefeito e diz que MPE age com "independência" Ontem, Marcos Trad disse que excesso de ofícios atrapalham administração

Depois do prefeito Marcos Trad (PSD) acusar o Ministério Público Estadual (MPE) de atrapalhar sua administração, enviando ofícios constantemente pedindo informações ou determinando prazos para para resolver algum problema, o procurador-geral de Justiça, Paulo Passos, defendeu a atuação dos promotores de Justiça. “A requisição de informações e documentos tem base constitucional e legal, visando o aprimoramento dos serviços públicos e o cumprimento das obrigações pelos gestores”, afirmou. O MPE, ressaltou Passos, “rege-se pela absoluta imparcialidade e independência. Assim, expedição de ofícios decorrem de notícias de eventuais irregularidades que necessitam ser apuradas”.

Isto não significa, no entanto, dessas eventuais irregularidades estejam sendo praticadas pela atual administração. “Os procedimentos podem ser anteriores (governo de Alcides Bernal)”, afirmou o procurador-geral de Justiça. Ele disse que os pedidos de informações teriam de ser analisados para saber se os problemas são todos da gestão de Bernal.

Passos disse ter contato pessoal com prefeito Marcos Trad, “com o qual tenho relação pessoal e institucional respeitosa”. Ele reafirmou a defesa dos promotores de Justiça de pedir informações. “Acredito que cumprir a Constituição Federal e as leis não atrapalha o exercício do poder de qualquer gestor público”, declarou.

O então prefeito Alcides Bernal (PP), no entanto, sempre contou com a complacência do Ministério Público. Ele deixou a cidade em caos sem enfrentar questionamentos de promotores de Justiça como vem ocorrendo com Marcos Trad em 26 dias de administração.