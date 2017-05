Obrigatoriedade Procurador de Justiça convoca reunião

Responsável que não participar poderá ser punido com multa de 20 salários

O procurador de Justiça Sérgio Harfouche tem convocado pais e alunos de escolas do Estado e do município a participarem de palestras sobre aplicação de disciplinas nas escolas. Porém, o problema é que se os convocados não comparecerem, serão obrigados a pagar multa no valor equivalente a 20 salários mínimos, ou seja, R$ 18.740. "Para mim isso é condução coercitiva. Um absurdo", criticou o deputado estadual Pedro Kemp (PT).

O parlamentar petista também reclama que o procurador tem o costume de criticar Kemp durante palestras. "Ele tem me criticado porque o projeto de lei que ele criou não foi aprovado", disse o deputado.

Kemp se refere à proposta apresentada por Harfouche na Assembleia Legislativa, no início deste mês, e que visa atribuir a disciplina de alunos aos diretores de escolas. O petista é contrário a proposta. "Você concorda que diretora julgue se seu filho errou?", rebateu Kemp. Porém Harfouche defende que é melhor o aluno infrator ser julgado pelo diretor da escola do que ser encaminhado para delegacia. "Eu prefiro que o problema dos alunos seja resolvido nas escolas do que no ambiente onde marginais costumam estar", justificou o procurador.

Sobre a convocação que Harfouche está promovendo, Kemp diz ser prática de autoritarismo e pediu para que a base do Governo no Legislativo se manifeste sobre o assunto. "Sou contra esse tipo de encaminhamento. O Governo do Estado não autoriza essas reuniões. Vamos tomar providências", disse o líder do Governo na Casa, Rinaldo Modesto (PSDB).

O correligionário de Kemp, deputado Amarildo Cruz (PT), pediu que o Estado entre com ação contra o procurador. "Tem que criminalizar ele", finalizou o petista.



CONVOCAÇÃO

Procurador Sérgio Harfouche convocou reunião com pais e alunos hoje, às 19 horas, no Estádio Douradão, em Dourados. No documento de convocação, que fora encaminhado aos pais, a palavra OBRIGATÓRIA está em caixa alta.

Para os pais que não comparecerem será necessário justificativa sob pena de aplicação de multa no valor de três a 20 salários mínimos.