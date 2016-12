SEU BOLSO Preço do pernil varia até 125% nos mercados de Campo Grande, aponta Procon Produto pode ser encontrado desde R$ 11,99 até a R$ 26,98

Pesquisa realizada em nove estabelecimentos comerciais pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), com objetivo de auxiliar os consumidores na hora de fazer a ceia de natal. O tradicional pernil, por exemplo, pode ser encontrado a partir de R$ 11,99, mas o mesmo produto (neste caso o pernil desossado temperado da Seara) também é vendido a R$ 26,98, uma variação de 125%.

O item que apareceu na pesquisa com maior diferença entre estabelecimentos é o peru Assa Fácil Temperado, com 165% de variação entre os fornecedores, podendo ser encontrado de R$ 14,98 até a R$ 39,79.

A análise aconteceu entre os dias 12 e 16 de dezembro, em Campo Grande, e inclui itens como azeites, bombons, carnes natalinas tradicionais, como peru e pernil, conservas, panetones, dentre outros produtos.

Ao todo foram pesquisados 190 produtos. Em segundo lugar, o item encontrado com maior diferença de preços foi o pêssego em caldas (lata), com 161,29% de variação, vendido de R$ 6,69 até R$ 17,48. O levantamento inclui ranking de estabelecimentos com percentual de itens de menor preço e de produtos com maior variação.

A superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), Rosimeire Cecília da Costa, ressalta que a pesquisa é uma iniciativa do Procon “que visa potencializar a concorrência para que o consumidor saia ganhando com as promoções”.

O azeite de oliva extra virgem (vidro) aparece em terceiro lugar com variação de preço de 156,87% nos mercados, variando de R$ 11,64 a R$ 29,90.

Os produtos foram comparados no Assai, Rede Econômica, Atacadão, Fort, Carrefour, Extra, Walmart, Comper e Pão de Açúcar.

CONFIRA A PESQUISA COMPLETA