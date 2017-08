Fiscalização Procon autua dois postos de combustíveis e conveniência por irregularidades Sete postos foram fiscalizados neste fim de semana em Campo Grande

Dois postos de combustíveis e uma conveniência foram autuados pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), neste fim de semana. Postos não tinham informação clara sobre diferenciaçãio de preços e

Dois postos de combustíveis foram autuados por ausência de informação clara sobre diferenciação de preços e faltade visisibilidade das placas e uma conveniência foi autuada por vender produtos vencidos, neste fim de semana, durante fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Proncon), em Campo Grande.

Foram inspecionados sete postos, com objetivo de verificar a qualidade dos combustíveis vendidos aos consumidores, e duas conveniências.

Em um dos estabelecimentos, preços expostos informavam apenas o preço em dinheiro e débito e diferenciação de preço no crédito estava exposta apenas na bomba.

Em outro local, valor do diesel S500 não estava visível e as placas em locais de difícil constatação à distância. Além disso, placa com o percentual de diferença entre o preço da gasolina e do álcool apresentava informação errônea.

Na conveniência, foram encontrados 23 produtos com prazo de validade expirads, entre pacotes de amendoim crocante e bebidas. Os itens vencidos foram descartados no local.

FISCALIZAÇÃO

Técnicos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fizeram testes para verificar o percentual de etanol na gasolina e de água no etanol e recolheram amostras para análise da qualidade dos combustíveis.

Fiscais do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizaram análise da conformidade das bombas, verificando se as instruções estão corretas, se o valor confere com o volume de combustível, se há vazamentos, volume mínimo, comprimento das mangueiras das bombas e vazão de litros por minuto, entre outros.

Também participou da ação a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (Decon).