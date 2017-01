Irma Zorzi Princípio de motim em presídio

mobiliza Batalhão de Choque Confusão entre detentas de facção teria iniciado motim

Princípio de motim no Presídio Feminino Irmã Irma Zorzi mobiliza equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no fim da manhã desta quarta-feira, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com o sindicato que representa agentes penitenciários, houve discussão entre detentas e haveria confusão envolvendo presas que integram facção criminosa.

Equipe do Batalhão de Choque da PM segue para o local. A reportagem do Portal Correio do Estado está em frente ao presídio e acompanha a situação.