PREJUÍZO DE R$ 3 MIL Princípio de incêndio em carro estacionado mobiliza Corpo de Bombeiro Proprietário do veículo estima prejuízo de R$ 3 mil

Princípio de incêndio em veículo mobilizou o Corpo de Bombeiros, na tarde de hoje, na Rua Dom Aquino, Centro de Campo Grande. Equipe evitou que as chamas tomassem maior proporção.

De acordo com o proprietário do Verona ano 90, Heitor Campos, de 45 anos, o fogo começou na parte interna do carro, que estava estacionado na rua, e se alastrou para fora, no motor. Bancos da frente, painel e parabrisa ficaram danificados.

O prejuízo estimado, conforme o proprietário, é de R$ 3 mil.