POLÍTICA Primeiro projeto de vereador para

combate às drogas virou lei há dois anos Iniciativa obriga escolas a ensinar sobre prevenção e cidadania

Depois de reforma administrativa proposta pelo Executivo, André Salineiro (PSDB) foi o primeiro vereador a propor projeto na Câmara Municipal de Campo Grande. Ele requer criação de matéria para prevenção às drogas e cidadania nas escolas, mas lei similar já existe há quase dois anos.

“A escola tem a obrigação de atuar de forma incisiva no trabalho de prevenção ao uso de drogas ilícitas que consomem as crianças e os jovens de hoje, bem como, de formar cidadãos conscientes de seu estar no mundo”, justificou o vereador.

Proposta similar, no entanto, virou lei há quase dois anos. Juliana Zorzo (PSC), orientada pelo juiz federal Odilon de Oliveira, elaborou estrutura de disciplina sobre drogas, seus efeitos e consequências para ser ministrada por 50 minutos uma vez na semana.

Na época, somente os vereadores Eduardo Romero (PT do B) e Rose Modesto (PSDB) foram contrários a iniciativa por compreender que as famílias já transferem muito de sua responsabilidade para as escolas, que tratam do tema de forma transversal no currículo escolar.

Em paralelo, policiais militares colaboram de forma extra-curricular na conscientização dos alunos e formação de cidadãos por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Isso diante do fato de que um em cada três presos no país responde hoje por tráfico de drogas.