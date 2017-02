Campo Grande Primeiro evento do ano Cotolengo terá festival de prêmios no próximo dia 18

O Cotolengo, instituição que ajuda crianças com necessidades especiais, realizará o primeiro evento do ano no próximo sábado (18) as 19h30. O evento será realizado no espaço Cotolengo na rua Jamil Basmage, bairro Mata do Jacinto em Campo Grande.

O evento contará com um festival de prêmios e para participar é necessário comprar uma cartela na hora para concorrer ao sorteio de prêmios que serão eles, um Smartphone, um micro-ondas, uma bicicleta, um liquidificador, um ventilador ou uma panela de pressão. Além dos prêmios haverá a venda de comidas e bebidas no local.

O evento é tradição na instituição e reúne mais de 50 voluntários que ajudam em toda a organização da festa. Todo dinheiro arrecadado da ação é em prol do atendimento as crianças que participam do Cotolengo.

Para mais informações sobre o evento o telefone de contato é (67) 3358-4848.