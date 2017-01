PRÊMIO Seguradora procura pais de bebês que nasceram na virada para receberem previdência Expectativa é de que ao menos 50 pais procurem pelo benefício

Diante da expectativa de que ao menos 50 pais participem da campanha "os bebês da virada" para receberem gratuitamente o benefício oferecido pela Icatu Seguros, que consiste na abertura de plano previdenciário no valor de R$ 2.017, até o momento apenas um pai procurou a empresa.

Apesar de os nomes serem mantidos em sigilo até o encerramento da campanha, que acontece no último dia do mês, a reportagem do Portal Correio do Estado foi informada por Leandro Neto da Silva, de 21 anos, pai da primeira bebê nascida em Campo Grande, de que ele já solicitou o benefício.

"Entrei em contato com eles e me disseram que vão analisar os documentos e dentro de cinco dias me retornariam", explicou o jovem pai. Lara Gabriele nasceu nos primeiros 25 minutos do ano de parto normal, o que garantiu a ela o benefício.

Para ter direito ao plano de previdência o bebê deve ter nascido de parto normal, entre 0h e 2h do dia 1º de janeiro de 2017.

Este é o terceiro ano consecutivo que a empresa realiza a campanha. No ano passado 33 bebês foram contemplados. Para 2017 a empresa espera quase dobrar o número de planos abertos para crianças nascidas na virada do ano.

Além do plano, o pai ou a mãe do bebê receberá um seguro de acidentes pessoais com cobertura de morte, invalidez e despesas médico-hospitalares por um ano. E caso um deles já seja cliente da seguradora, a criança receberá o prêmio em dobro, ou seja, vai começar a vida com um plano de previdência no valor de R$ 4.034,00.