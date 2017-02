PROJETO ESTADUAL Primeira delegacia reformada por presos será entregue neste mês na Capital Foram oito internos participando da ação na 4ª DP, nas Moreninhas

Neste mês será entregue a primeira Delegacia de Polícia Civil reformada por internos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande. Ação faz parte do programa “Mãos que Constroem”, que surgiu depois do projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade”, que já economizou mais de 4 milhões aos cofres do Estado.

A unidade que recebeu a ação, 4ª Delegacia de Polícia da Capital, localizada no Bairro Moreninhas II, recebeu oito detentos no dia 5 de outubro de 2016, que realizaram o conserto da parte de alvenaria, elétrica e hidráulica, além da pintura externa e interna do prédio.

Com regras um pouco diferente de seu projeto antecessor, no “Mãos que Constroem” a verba para a compra de material e para pagamento dos presos é fornecida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça.

Hoje, o Presídio da Gameleira, localizado na Zona Rural, tem 993 presos em suas dependências. Destes, 552 estão trabalhando, sendo que 432 realizam serviços externos em um dos 50 postos conveniados, e 120 desenvolvem atividades dentro do próprio presídio. Isso representa mais de 55% dos detentos envolvidos em ofícios remunerados.

BENEFÍCIO

Além de possibilitar a diminuição de 1 dia de pena a cada 3 dias de serviço e o pagamento de 1 salário-mínimo aos detentos que estão trabalhando, essas iniciativas de ocuparem os presos permitem uma ressocialização mais efetiva de seus participantes ao aprimorar seus conhecimentos ou, até mesmo, ensiná-los uma nova profissão.