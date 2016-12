OPORTUNIDADE Leilão de veículos terá até viatura da PRF Evento acontece tanto presencialmente quanto virtualmente

Acontece no dia 15 deste mês, a partir das 9h, no auditório do Hotel Concord, em Campo Grande, o 4º leilão de veículos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 2016. Na ocasião, os veículos serão leiloados tanto presencialmente quanto virtualmente.

O evento é realizado pela Comissão Regional de Leilão. Para participar do leilão virtual é preciso acessar o endereço eletrônico www.canaldeleiloes.com. As visitações aos veículos poderão ser feitas a partir dos dias 8, 9, 12, 13 e 14, no pátio da delegacia da PRF, na Avenida Júlio de Castilho, 917.

O edital com as marcas/modelos e valores dos veículos, as formas de participação e outras informações estão disponíveis neste site http://www.canaldeleiloes.com/externo/leilao/832 ou pelo telefone 0800 605 2750.