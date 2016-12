PRESO EM FLAGRANTE Audiência na segunda-feira definirá futuro de PRF que matou empresário Juiz deve analisar na segunda-feira se policial continua preso

Audiência de custódia que será realizada por juiz de plantão do Poder Judiciário deverá analisar, na segunda-feira, 2, a partir das 14h, se o policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, de 47 anos, preso hoje depois de matar o empresário Adriano Correia, após briga de trânsito, permanece ou não atrás das grades.

Em coletiva realizada na tarde de hoje, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, delegado plantonista João Eduardo Davanço relatou que, em depoimento, Ricardo contou que seguia para posto rodoviário da fronteira, onde estava escalado a serviço, quando passou pela Avenida Ernesto Geisel e foi fechado pela caminhonete Toyota Hilux, conduzida por Adriano.

“Ele conta que a caminhonete quase bateu no carro dele por duas vezes. Que ele desceu do carro, se identificou, mas que não acataram a ordem de parada dele”, explicou o delegado. Ainda conforme Davanço, Ricardo relatou que os outros dois ocupantes do carro desceram e deram início a uma discussão.

Quando os ocupantes retornaram para a caminhonete, Adriano, que estava aguardando, teria avançado contra Ricardo na tentativa de atropelá-lo, foi quando o policial efetuou os disparos, destacou o delegado, com base no depoimento.

Ricardo foi preso em flagrante e, após prestar depoimento, na tarde de hoje, passou por exame de corpo de delito e encaminhado para uma das celas da delegacia do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garras), onde deverá aguardar pela audiência de custódia.