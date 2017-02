Campo Grande PRF apreende duas caminhonetes

que podem ter até 4 t de droga Dois veículos saíram do bairro Itamaracá e acessaram a BR-163

Duas caminhonetes foram apreendidas na madrugada desta sexta-feira carregadas com maconha, na BR-163, em Campo Grande. A pesagem ainda acontece e a expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é que o peso da droga some de 3,5 a 4 toneladas.

Segundo informações do agente Marcio Leite da PRF, equipes faziam fiscalização na rodovia, na região do bairro Itamaracá, quando por volta das 00h30 duas caminhonetes foram vistas saindo de rua do bairro e acessando a rodovia no sentido da saída da Capital para São Paulo.

Em cada caminhonete, uma Toyota SW4 e uma Hilux, havia apenas os motoristas. Os policiais decidiram fazer abordagem e os condutores iniciaram fuga. Equipe da PRF alcançou a SW4 depois de pneu traseiro furar. O motorista fugiu e os policiais encontraram a droga no carro.

Equipe do Batalhão de Choque da PM foi chamada para auxiliar nas buscas a outra caminhonete, que retornou para o bairro Itamacará, e o veiculo foi achado abandonado em terreno, perto da Avenida Três Barras, também lotado de droga.

Ninguém foi preso até agora e em uma das caminhonetes já foi pesada 1,7 tonelada de droga. A pesagem da maconha que estava no segundo veículo ainda ocorre.

Ambos carros tinham registro de roubo, um em Cataguases (MG) e outro em Fortaleza (CE). O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).