TRÁFICO DE DROGAS PRF apreende 785 quilos de maconha em fundo falso de caminhão baú Condutor foi contratado para levar droga de Mundo Novo até Goiânia

Homem de 42 anos foi preso depois de ser flagrado transportando 785 quilos no fundo falso de um caminhão baú, na tarde de hoje, na BR-163, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais abordaram o caminhão, com placas de Parnamirim (RN), e desconfiaram em razão do odor dentro do compartimento de carga.

Durante revista no veículo foi localizado o compartimento oculto, onde haviam centenas de tabletes de maconha, que totalizaram os 785 quilos.

Motorista do caminhão disse que foi contratado para o transporte da droga em Mundo Novo, na fronteira com o Paraguai, e que levaria o entorpecente até Goiânia (GO).

Droga e caminhão foram apreendidos e encaminhados à Polícia Federal. Motorista foi preso em flagrante e indiciado por tráfico de drogas.