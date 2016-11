ALIADOS NO AR PRF anuncia uso de drone para aumentar fiscalização nas rodovias federais Anúncio da nova ferramenta será feito amanhã, na Acadepol

A partir da próxima semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conta com a ajuda de Aeronaves Remotamente Pilotadas (Drones) para aumentar a fiscalização nas rodovias. Amanhã, às 11h, acontece no auditório da Academia de Polícia (Acadepol), em Campo Grande, coletiva de imprensa para divulgar a nova ferramenta de trabalho.

O Primeiro Encontro de Nivelamento Técnico para Segurança Pública, coordenado pela PRF, terá a participação de representantes do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta II) e da Polícia Civil (PC).

A palestra irá abordar os aspectos legais relacionados à operação de aeronaves não tripuladas, bem como a necessidade de se estabelecer, junto aos Órgãos de Segurança Pública, políticas coercitivas ao uso irresponsável do espaço aéreo por esta nova tecnologia.